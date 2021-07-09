Башкирия по просьбе бизнеса перенесла ужесточение COVID-мер
В Башкирии на две недели перенесли введение дополнительных COVID-ограничений. 12 июля должен был вступить в силу указ главы региона Радия Хабирова, в соответствии с которым вход в рестораны и кафе должен был осуществляться только при наличии справки о хотя бы первичной вакцинации, противопоказаниям к прививке или ПЦР-теста. Но с этой мерой решили повременить после обращения бизнеса к башкирским властям. Теперь ввод новых ограничений запланирован на 26 июля, сообщает пресс-служба Башкирии.
Это решение было одобрено республиканское управление Роспотребнадзора, которое, проанализировав ситуацию, посчитало возможным перенести сроки ввода ограничений, говорится в сообщении пресс-службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru