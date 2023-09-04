Банкоматы Ситибанка демонтируют до конца года

Ситибанк приступил к демонтажу своих банкоматов, они будут свернуты до конца года. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

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Citigroup еще в апреле 2021 года приняла решение уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.

После массово введенных санкций против России в финансовом секторе Сити банк сообщил, что расширит процесс выхода из местного бизнеса.

Ранее банк «Ренессанс кредит» ввел комиссию за внесение через банкоматы долларов и евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
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