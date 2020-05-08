Банкир Олег Власов подозревается в выводе из РФ 500 млрд рублей

В Москве арестован экс-глава совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов по подозрению в выводе из РФ около 500 млрд рублей посредством молдавского банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.



Арест продлится два месяца. Банкиру инкриминируют создание преступного сообщества, перевод средств на счета нерезидентов РФ, фальсификацию документов. К делу также причастен экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, молдавские предприниматели Ренато Усатый и Вячеслав Платон.

Платон и Плахотнюк уже объявлены в международный розыск. Последний также подозревается в организации наркоторговли и покушении на убийство.

