Банкир Олег Власов подозревается в выводе из РФ 500 млрд рублей
В Москве арестован экс-глава совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов по подозрению в выводе из РФ около 500 млрд рублей посредством молдавского банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Арест продлится два месяца. Банкиру инкриминируют создание преступного сообщества, перевод средств на счета нерезидентов РФ, фальсификацию документов. К делу также причастен экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, молдавские предприниматели Ренато Усатый и Вячеслав Платон.
Платон и Плахотнюк уже объявлены в международный розыск. Последний также подозревается в организации наркоторговли и покушении на убийство.
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