«Кривая линия» добилась от банка помощи клиенту-ипотечнику
После обращения «Кривой линии» финансовая организация не только приняла документы у клиента, но и списала средства с ипотечного кредита.
Многомесячные «хождения по мукам» москвича Егора Зубца закончились через несколько недель после его обращения за помощью в «Кривую линию» от НСН.
Одной из первых заявок от слушателей, которая пришла в проект «Кривая линия», была жалоба от Егора Зубца на банк «Дом.РФ». С ноября 2020 года он безуспешно пытался воспользоваться программой господдержки для многодетных семей при погашении ипотечного кредита. Однако, на протяжении трех месяцев банк не принимал от москвича пакет документов для участия в программе господдержки.
«Кривая линия НСН» обратилась в финансовую организацию с официальном запросом, банк ответил на претензию.
«Мы на своей стороне урегулировали все вопросы, связанные с необходимостью корректировки документов. Заявление от клиента принято и передано оператору программы», - заявили НСН в пресс-службе банка «Дом. РФ».
После этого банк передал заявку Зубца на рассмотрение и накануне принял положительное решение по ней, о чем нам и сообщил слушатель.
«Сегодня произошло списание средств с моего ипотечного кредита по программе государственной поддержки. Не так быстро, как обещали в банке, однако случилось. Благодарю проект "Кривая линия" за помощь», - написал в НСН Егор Зубец.
Проект «Кривая линия» открыт для заявок круглосуточно. Отправить жалобу можно воспользовавшись формой на сайте. Журналисты НСН получат вашу заявку в течение одной минуты.
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