«Кривая линия» добилась от банка помощи клиенту-ипотечнику

Многомесячные «хождения по мукам» москвича Егора Зубца закончились через несколько недель после его обращения за помощью в «Кривую линию» от НСН.

Одной из первых заявок от слушателей, которая пришла в проект «Кривая линия», была жалоба от Егора Зубца на банк «Дом.РФ». С ноября 2020 года он безуспешно пытался воспользоваться программой господдержки для многодетных семей при погашении ипотечного кредита. Однако, на протяжении трех месяцев банк не принимал от москвича пакет документов для участия в программе господдержки.

«Кривая линия НСН» обратилась в финансовую организацию с официальном запросом, банк ответил на претензию.

«Мы на своей стороне урегулировали все вопросы, связанные с необходимостью корректировки документов. Заявление от клиента принято и передано оператору программы», - заявили НСН в пресс-службе банка «Дом. РФ».

После этого банк передал заявку Зубца на рассмотрение и накануне принял положительное решение по ней, о чем нам и сообщил слушатель.

«Сегодня произошло списание средств с моего ипотечного кредита по программе государственной поддержки. Не так быстро, как обещали в банке, однако случилось. Благодарю проект "Кривая линия" за помощь», - написал в НСН Егор Зубец.

Проект «Кривая линия» открыт для заявок круглосуточно. Отправить жалобу можно воспользовавшись формой на сайте. Журналисты НСН получат вашу заявку в течение одной минуты.

