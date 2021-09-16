Балашиха стала самым быстрорастущим городом Европы

Балашиха возглавила рейтинг самых быстрорастущих городов Европы, сообщило агентство Прайм. За год число жителей подмосковного города увеличилось на 2,01%. Список европейских городов с наибольшим темпом прироста был составлен на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista.

Половину строчек из топ-10 составили российские города. На второй строчке рейтинга находится Тюмень с ежегодным приростом в 1,88%. Пятое место у Сочи — 1,33%, девятое и десятое - у Краснодара (1,22%) и Сургута (1,17%).

