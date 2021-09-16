Балашиха стала самым быстрорастущим городом Европы
Балашиха возглавила рейтинг самых быстрорастущих городов Европы, сообщило агентство Прайм. За год число жителей подмосковного города увеличилось на 2,01%. Список европейских городов с наибольшим темпом прироста был составлен на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista.
Половину строчек из топ-10 составили российские города. На второй строчке рейтинга находится Тюмень с ежегодным приростом в 1,88%. Пятое место у Сочи — 1,33%, девятое и десятое - у Краснодара (1,22%) и Сургута (1,17%).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Тайваньская ракета загорелась при старте в Австралии
- СМИ: в Австралии участников похорон арестовали за нарушение COVID-ограничений
- Литва построила на границе с Белоруссией 25-километровый барьер из колючей проволоки
- Мурашко заявил, что в России стали меньше пить
- Балашиха стала самым быстрорастущим городом Европы
- ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки
- СМИ: режиссёра Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому
- Приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой обжалован в Белоруссии
- Заключенные сбежали из колонии-поселения в Уфе
- Цена газа в Европе за день упала на 13 %
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru