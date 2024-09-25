Бакальчук заявил, что Рамзан Кадыров фактически спас его жизнь
Глава Чечни Рамзан Кадыров фактически спас жизнь сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом предприниматель рассказал в интервью Ольге Чебыкиной на YouTube-канале «Миллионщики».
Интервьюер отметила, что Кадыров неожиданно поддержал Бакальчука в конфликте с супругой, гендиректором маркетплейса Татьяной Бакальчук (Ким). Бизнесмен рассказал об обстоятельствах знакомства с главой Чечни. По словам Бакальчука, восемь лет назад он взаимодействовал с представителями Кадырова.
«С этого момента мы дружили... не с Рамзаном Ахматовичем, а с его друзьями, то есть ходили на праздники на общие. И они нам... помогали», — поделился предприниматель.
По словам Бакальчука, после начала конфликта вокруг Wildberries он пошел к Кадырову за советом, и глава Чечни предложил свою помощь. Как отметил бизнесмен, благодаря этому он «до сих пор жив-здоров, не в тюрьме». При этом Бакальчук подчеркнул, что «немного» опасается за свою жизнь. По словам предпринимателя, события вокруг Wildberries — «рейдерский захват», в таких случаях нередко устраняют «людей, которые стоят на пути».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru