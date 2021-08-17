Байден и Мадонна: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
В 2021 году москвичи часто называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями, а девочкам чаще давали имена в честь известных личностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЗАГСов.
Так, мальчиков называли Зевсами, Ахиллесами и Тесеями, родители также использовали географические имена, например, Енисей или Байкал. В честь известных личностей были названы Элтоны, Байдены и Форресты.
Родители девочек также зачастую давали им имена популярных людей: Мадонна, Донателла, Кайли. Для дочерей также выбирали имена мультипликационных героев: Фиона, Ариэль, Мальвина.
При этом в ЗАГСах напомнили, что существует ряд ограничений при выборе имени ребенку. Так, нельзя записать ребенка именем, которое состоит из цифр и символов, а также содержит бранные слова и указание на титулы и должности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер
- Тысячи афганцев пытаются прорваться в аэропорт Кабула. Видео
- В МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии
- СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-112В в Подмосковье
- Лавров: Попытки сорвать «Северный поток – 2» обречены на провал
- СМИ сообщили о трёх погибших в результате стрельбы из вертолёта США в Кабуле
- Байден и Мадонна: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
- Северная Македония объявила о высылке ещё одного российского дипломата
- В России выросли продажи книг об Афганистане
- Германия приостановила экономическую помощь Афганистану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru