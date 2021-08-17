Байден и Мадонна: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

В 2021 году москвичи часто называли сыновей именами, связанными с мифологией и географическими названиями, а девочкам чаще давали имена в честь известных личностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЗАГСов.

Так, мальчиков называли Зевсами, Ахиллесами и Тесеями, родители также использовали географические имена, например, Енисей или Байкал. В честь известных личностей были названы Элтоны, Байдены и Форресты.

Родители девочек также зачастую давали им имена популярных людей: Мадонна, Донателла, Кайли. Для дочерей также выбирали имена мультипликационных героев: Фиона, Ариэль, Мальвина.

При этом в ЗАГСах напомнили, что существует ряд ограничений при выборе имени ребенку. Так, нельзя записать ребенка именем, которое состоит из цифр и символов, а также содержит бранные слова и указание на титулы и должности.

