Бабич назначен замглавы службы по военно-техническому сотрудничеству

Первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич назначен замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, другим указом Бабичу было присвоено звание генерал-майора.

Михаил Бабич находится на госслужбе с конца 1990-х годов. В период с 2003 по 2011 годы Бабич был депутатом Госдумы и занимал должность зампреда комитета по обороне. С 2011 по 2018 годы работал в качестве полпреда президента в Приволжском федеральном округе, в 2018 году был назначен послом РФ в Белоруссии и спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества.

В 2019 году Бабич занял пост заместителя, затем — первого заместителя министра экономического развития.

