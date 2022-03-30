«Азимут» запустил авиасообщение между Ярославлем и Архангельском

Авиакомпания «Азимут» 30 марта запустила авиасообщение между Ярославлем и Архангельском, передает ТАСС.

Полеты будут совершаться дважды в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит приблизительно 1,5 часа.

Программа полетов открыта до конца текущего года. Билет в одну сторону можно приобрести от 888 рублей.

Ранее прямого авиасообщения между городами не было. Ка ожидается, это позволит укрепить связи регионов и увеличить туристический поток.