Азербайджанский McDonald's поддержал военные действия в Карабахе

Азербайджанское отделение корпорации McDonald’s опубликовало в своём Instagram сообщение в поддержку действий страны в Нагорном Карабахе.

На фото, размещённом на странице, изображён флаг Азербайджана на фоне гор Карабаха с надписью «Карабах — это Азербайджан!».

«Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!» — указано в сообщении.

Ранее с подобным заявлением выступил азербайджанский Burger King. В своей странице на Facebook сеть ресторанов быстрого питания разместила несколько публикаций в поддержку армии Азербайджана, в которых сказано, что до победы ВС страны остались считанные дни.

Конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Баку и Ереван несколько раз заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД стран заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.





