«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Компания «АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей. Речь идет об обоих заводах, в Тольятти и Ижевске. Как уточняет Газета.ру, такое решение принято в связи со срывом поставок с 3 июля.

Известия поясняют, что проблема возникла из-за того, что ООО «Завод Автокомпонент» не имеет возможности поставить необходимые комплектующие. Однако известно, что сейчас производитель делает всё необходимое для решения проблемы.

В свою очередь, отмечает, «Свободная пресса», группа компаний «Автокомпонент» объяснила прекращение поставок тем, что цены на комплектующие были не согласованы.

По информации РЕН ТВ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и его коллега из Нижегородской области Глеб Никитин уже провели встречу по поводу приостановки производства на "АвтоВАЗе".

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН объяснил, почему россияне предпочитают более консервативные и спокойные цвета автомобилей.

