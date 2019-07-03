«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Компания «АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей. Речь идет об обоих заводах, в Тольятти и Ижевске. Как уточняет Газета.ру, такое решение принято в связи со срывом поставок с 3 июля.
Известия поясняют, что проблема возникла из-за того, что ООО «Завод Автокомпонент» не имеет возможности поставить необходимые комплектующие. Однако известно, что сейчас производитель делает всё необходимое для решения проблемы.
В свою очередь, отмечает, «Свободная пресса», группа компаний «Автокомпонент» объяснила прекращение поставок тем, что цены на комплектующие были не согласованы.
По информации РЕН ТВ, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и его коллега из Нижегородской области Глеб Никитин уже провели встречу по поводу приостановки производства на "АвтоВАЗе".
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН объяснил, почему россияне предпочитают более консервативные и спокойные цвета автомобилей.
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