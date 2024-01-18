АвтоВАЗ начнет продавать автомобили под новым брендом весной 2024 года
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что автомобили под новым брендом компании будут собираться на заводе в Санкт-Петербурге.
Он подтвердил, что логотипом действительно будет товарный знак в форме знака «Х», зарегистрированный дочерней компанией «Автозавод Санкт-Петербург», а продажи новых машин начнутся весной 2024 года.
«Автомобили буду реализовываться в дилерских центрах Lada, однако это будет самостоятельная продукция завода в Санкт-Петербурге», - уточнил глава тольяттинского автогиганта.
Ранее Соколов заявил, что в 2024 году АвтоВАЗ намерен представить новый автомобильный бренд, под которым будут выпускаться лицензионные автомобили non-SUV и SUV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru