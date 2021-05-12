Автошколы выступили против регулярных проверок ГИБДД

В МВД утверждают, что после получения лицензии автошколы сокращают преподавателей, закрывают классы и разрывают договоры аренды площадок, что приводит к снижению качества образования россиян.

Национальный союз ассоциаций автошкол заявил, что поправки приведут к дублированию функций и повышенному давлению на образовательные организации. Глава союза Елена Зайцева подчеркнула, что участие ГИБДД в постоянных проверках повысит количество случаев коррупции. Она добавила, что это также будет отвлекать сотрудников инспекции от их непосредственных обязанностей.

