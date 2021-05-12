Автошколы выступили против регулярных проверок ГИБДД

Эксперты рабочей группы «Безопасность дорожного движения» выступили против поправок, которые позволят ГИБДД проводить дополнительные проверки автошкол, сообщил «Коммерсантъ».

Поправки к законам «О полиции» и «О безопасности дорожного движения» дадут возможность ГИБДД регулярно проверять автошколы на соответствие выданной лицензии. Сейчас сотрудники инспекции проверяют организации только при регистрации, затем функции контроля переходят к Рособрнадзору.

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В МВД утверждают, что после получения лицензии автошколы сокращают преподавателей, закрывают классы и разрывают договоры аренды площадок, что приводит к снижению качества образования россиян.

Национальный союз ассоциаций автошкол заявил, что поправки приведут к дублированию функций и повышенному давлению на образовательные организации. Глава союза Елена Зайцева подчеркнула, что участие ГИБДД в постоянных проверках повысит количество случаев коррупции. Она добавила, что это также будет отвлекать сотрудников инспекции от их непосредственных обязанностей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Поправки ГИБДДАвтошколы
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