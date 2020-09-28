Россиянам посулили массовые пересдачи после нового экзамена на автоправа
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол заявила НСН, что чем больше непрописанных деталей в новом регламенте , тем выше коррупционная составляющая, и тем менее подготовленные автомобилисты сядут за руль.
Российские автошколы обратились в МВД с просьбой доработать новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права, который был разработан ГИБДД. По мнению экспертов, документ вносит серьезные коррективы в привычные испытания для водителей, некоторые из которых могут привести к злоупотреблениям.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с НСН заявила, что без проработки деталей нельзя быть уверенным, что получивший права действительно обладает всей глубиной знаний, чтобы безопасно ездить по дорогам.
«Проект нового регламента по приему экзаменов вызвал много вопросов. Если в нынешнем варианте все детали прописаны до мелочей, то в новой версии представлена одна таблица допускаемых нарушений и больше ничего нет. Как выполнять предусмотренные правилами маневры и действия, как их оценивать? Ничего этого нет. Нас это волнует из-за возможной коррупционной составляющей. Проект необходимо дорабатывать, в противном случае его нельзя рассматривать его в принципе», - отметила эксперт отрасли.
Такую поспешность в обнародовании проекта Татьяна Шутылева объясняет тем, что с 1 апреля 2021 года вступает в силу постановление под названием «Правила приема экзаменов». А регламент – это тот документ, который уточняет, расшифровывает детали.
«Подобные неясности грозят массовой пересдачей. Поскольку нет зачета выполненных элементов на площадке, будут расти очереди, люди буду ждать экзаменов в городе после площадки по 2-3 месяца. Недовольство будет расти, это очевидно», - предупредила Татьяна Шутылева.
Недовольство уже выразили региональные Ассоциации автошкол, профессиональные сообщества. Союз автошкол Москвы обратил внимание на упражнение «постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом»: идет речь о парковке машины к незанятой обочине или между двумя автомобилями?
«Цель, которую ставит государство – повышение безопасности дорожного движения – никак не согласуется с представленным регламентом. Нам нужен качественный продукт на дороге. А это человек, который отучился в автошколе, сдал экзамены и безаварийно поехал. И чем глубже и качественнее будет проверка его знаний, тем безопаснее водитель будет ездить. А зачем нам такой регламент, который не обеспечивает качественной проверки», - отметила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Новый регламент вводит единый экзамен по вождению (для категорий B, С, D) вместо «площадки» и «города». Он будет длиться 30–40 минут, экзаменатор проверит как начальные навыки вождения (например, параллельную парковку или старт движения на подъеме), так и умение маневрировать в потоке (перестроения, обгоны и т. д.). При этом множество деталей, самых принципиальных, учтено не было.
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