Россиянам посулили массовые пересдачи после нового экзамена на автоправа

Российские автошколы обратились в МВД с просьбой доработать новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права, который был разработан ГИБДД. По мнению экспертов, документ вносит серьезные коррективы в привычные испытания для водителей, некоторые из которых могут привести к злоупотреблениям.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с НСН заявила, что без проработки деталей нельзя быть уверенным, что получивший права действительно обладает всей глубиной знаний, чтобы безопасно ездить по дорогам.

«Проект нового регламента по приему экзаменов вызвал много вопросов. Если в нынешнем варианте все детали прописаны до мелочей, то в новой версии представлена одна таблица допускаемых нарушений и больше ничего нет. Как выполнять предусмотренные правилами маневры и действия, как их оценивать? Ничего этого нет. Нас это волнует из-за возможной коррупционной составляющей. Проект необходимо дорабатывать, в противном случае его нельзя рассматривать его в принципе», - отметила эксперт отрасли.