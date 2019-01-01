Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото. Об этом сообщили разработчики программы в Twitter.
Они отметили, что у приложения был выявлен ряд недостатков, а также допустили злоупотребления со стороны быстро разросшейся аудитории. По их словам, они не готовы контролировать полмиллиона пользователей, учитывая вышеперечисленные риски. Кроме того, разработчики не исключили появления в сети копий программы.
«Мир еще не готов к DeepNude», — цитирует сообщение РИА ФАН.
Ранее компания Adobe Systems, которая является разработчиком Photoshop, и учёные Калифорнийского университета в Беркли создали программный продукт, который способен выявить обработку фотографий с помощью Photoshop.
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