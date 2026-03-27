Автора фильма «Господин Никто против Путина» признали иноагентом

В ведомстве указали, что Таланкин принимал участие в создании материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о российской армии и властях, выступал против проведения спецоперации на Украине.

По аналогичным причинам в реестр иноагентов были включены активистка Марина Скорикова и предприниматель Виталий Гинзбург. Также иноагентом был признан проект «Христиане против войны».

Ранее Центральный районный суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина» в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

