Автора фильма «Господин Никто против Путина» признали иноагентом
Минюст РФ признал иноагентом автора оскароносного фильма «Господин Никто против Путина» режиссёра Павла Таланкина. Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что Таланкин принимал участие в создании материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о российской армии и властях, выступал против проведения спецоперации на Украине.
По аналогичным причинам в реестр иноагентов были включены активистка Марина Скорикова и предприниматель Виталий Гинзбург. Также иноагентом был признан проект «Христиане против войны».
Ранее Центральный районный суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина» в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
