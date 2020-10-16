Автор романа «В поисках оргазма» подозревается в изнасиловании школьницы
В Москве правоохранители задержали писателя Дмитрия Стародубцева по подозрению в изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, сообщает РЕН-ТВ.
Ранее Стародубцев проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании, его вину не удалось доказать. Однако в ходе расследования следствие обнаружило причастность Стародубцева к изнасилованию в сауне 11-летней девочки в 2007 году.
В квартире писателя провели обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Стародубцев – один из пионеров рынка рекламы в России, участвовал в PR-сопровождении референдума о доверии президенту России Борису Ельцину и Вооруженым силам РФ, проявил себя на рынке политической рекламы, создал один тз первых телемагазинов в стране. В списке его литературных произведений – романы «Сильвин из Сильфона», «В поисках оргазма», «Специалист».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru