Автопробег по городам Золотого кольца пройдет в апреле 2021 года

Приуроченный к 50-летию Золотого кольца автопробег по городам туристического маршрута состоится с 18 по 24 апреля.

Организаторами акции выступили Ассоциация малых туристических городов России и Союз городов Золотого кольца. Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Повышение доступности туристического продукта».

По словам и.о. директора Ассоциации Игоря Кехтера, идея автопробега вдохновлена текущей обстановкой: автобусно-маршрутный туризм упал, однако жители страны все так же хотят путешествовать по России. Глава ассоциации отметил, что одна из главных задач мероприятия — показать, какими комфортными могут быть поездки по малым городам России.

«Учитывая, что весь туризм у нас в России в основном маршрутный, и в течение суток можно посетить не один город, поэтому и маршрут Золотого кольца является интересным. На его основе можно сделать и другие маршруты по малым городам как Московской области, так и Владимирской, Ярославской и других областей. В каждом городе индивидуальная история, чтобы показать красоту, интерес каждого города и особенности, которые бы привлекли наших гостей. Великое в малом» — рассказал Кехтер в эфире «Радио 1».

Глава Ассоциации малых туристических городов добавил, что на автопробег уже зарегистрировалось около 20 автомобилей. Большинство из них стартует в Сергиевом Посаде. За семь дней участники пробега проедут по всему Золотому кольцу и посетят все древние города туристического маршрута.

