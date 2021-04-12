Автомобильный эксперт перечислил правила хранения покрышек

С началом теплой погоды автомобилисты поменяли зимние шины на летние. Главный менеджер шинного центра Павел Башкиров рассказал, как правильно хранить покрышки для нового сезона.

По его словам, хранение автошин допускается при температуре +10 градусов в закрытом помещении. Эксперт подчеркнул, что при хранении шин без дисков их нужно расположить в горизонтальном положении, чтобы избежать деформации. По той же причине не стоит класть более 4 шин друг на друга.

Башкиров также порекомендовал хранить шины чистыми и обрабатывать специальными составами. Как пишет »Радио-1», такой подход к хранению обусловлен тем, что зимой дороги обрабатываются реагентами, которые могут остаться на покрышках.

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ФОТО: РИА Новости
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