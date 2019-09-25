Автомобили каршеринга и такси могут оборудовать алкозамками

Напомним, алкозамок – это устройство, которое встроено в систему зажигания. Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и, если датчик выявит превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто будет автоматически заблокирован. Спикер Мосгордумы объяснил актуальность этого вопроса участившимися обращениями москвичей, которые сообщают о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей.

Ранее координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов усомнился в необходимости оснащения автомобилей каршеринга алкозамками. Он пояснил НСН, что такое устройство легко перехитрить, а оправданным использование алкотестеров может быть лишь в коммерческих перевозках.

