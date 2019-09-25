Автомобили каршеринга и такси могут оборудовать алкозамками
В Мосгордуме обсудят необходимость оборудования машин такси и каршеринга алкозамками. Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Кроме того, по его словам, также на повестке будет стоять вопрос о предоставлении сотрудникам ГИБДД доступа к базе пользователей сервиса аренды автомобилей.
Напомним, алкозамок – это устройство, которое встроено в систему зажигания. Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и, если датчик выявит превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто будет автоматически заблокирован. Спикер Мосгордумы объяснил актуальность этого вопроса участившимися обращениями москвичей, которые сообщают о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей.
Ранее координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов усомнился в необходимости оснащения автомобилей каршеринга алкозамками. Он пояснил НСН, что такое устройство легко перехитрить, а оправданным использование алкотестеров может быть лишь в коммерческих перевозках.
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