Автоэксперт рассказал о правилах мытья машины в морозную погоду
При мытье машины в морозную погоду необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не навредить автомобилю, рассказал автоэксперт, учредитель компании «Разумное вождение» Сергей Николаев.
По словам специалиста, если на градуснике температура -5 и ниже, лучше избегать открытых автомоек, чтобы не появились трещины на поверхности кузова. Если других вариантов нет, то после мытья необходимо сразу протирать машину сухой тряпкой. Особое внимание эксперт призывает уделять стеклам, передает «Радио 1».
При мойке в закрытом помещении нужно продуть все резиновые уплотнители, замки и смазать их силиконовой смазкой, отметил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- «Спутник V» по итогам испытаний в Венесуэле показал 100% эффективности
- Французская полиция задержала подозреваемого в обезглавливании человека
- Депутат получил крупнейшую взятку в РФ с помощью жены и тёщи
- В МИД Франции назвали недостаточными санкции ЕС против России
- Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на травлю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru