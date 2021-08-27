Автоэксперт назвал ожидаемый рост цен на машины до конца года

Автоэксперт Игорь Серов спрогнозировал, что с сентября до конца текущего года в РФ цены на автомобили поднимутся на 20-30%.

Серов объяснил ожидаемое повышение цен ростом утилизационного сбора. В связи с этим он рекомендовал тем, кто задумывался над приобретением покупать машину в самое ближайшее время.

Эксперт также указал на проблемы с поставками сырья и закрытия ряда заводов из-за пандемии коронавируса. Кроме того, автосалоны не используют рекомендованную цену, повышая стоимость, отметил Серов в эфире «Радио 1».

