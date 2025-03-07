Автоэксперт Коротков объяснил, как избежать проблем с машиной при потеплении
Избежать проблем с автомобилем при наступлении тепла позволит проверка кондиционера. Об этом NEWS.ru заявил автоэксперт CEO-проекта Likvi.com Александр Коротков.
По его словам, следует проверить уровень хладагента, провести антибактериальную обработку испарителя, а также заправить систему, если это необходимо.
Кроме того, нужно выполнить проверку аккумулятора и электрической системы машины, так как в холодное время года они «работают в экстремальных условиях».
«Убедитесь, что все фары, поворотники и стоп-сигналы работают исправно... И подготовьте салон - пропылесосьте, почистите коврики и обивку», - указал Коротков.
Он также добавил, что если подходит срок планового техобслуживания автомобиля, то визит в сервис откладывать не стоит.
Ранее техдиректор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что после зимы автовладельцам следует проверить состояние всех технических жидкостей в машине, сообщает RT.
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