Автоэксперт Коротков объяснил, как избежать проблем с машиной при потеплении

По его словам, следует проверить уровень хладагента, провести антибактериальную обработку испарителя, а также заправить систему, если это необходимо.

Кроме того, нужно выполнить проверку аккумулятора и электрической системы машины, так как в холодное время года они «работают в экстремальных условиях».

«Убедитесь, что все фары, поворотники и стоп-сигналы работают исправно... И подготовьте салон - пропылесосьте, почистите коврики и обивку», - указал Коротков.

Он также добавил, что если подходит срок планового техобслуживания автомобиля, то визит в сервис откладывать не стоит.

Ранее техдиректор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что после зимы автовладельцам следует проверить состояние всех технических жидкостей в машине, сообщает RT.

