«Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%

Ранее правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

