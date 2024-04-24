«Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%
Госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам до 25%, сообщает «Коммерсант».
Так, средний рост цен составил 8%, а на некоторых участках тарифы подскочили на 15-25%. Максимально подорожал проезд для легковых автомобилей на М-3 в Калужской области в будние дни.
Ранее правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru