«Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%

Госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам до 25%, сообщает «Коммерсант».

Так, средний рост цен составил 8%, а на некоторых участках тарифы подскочили на 15-25%. Максимально подорожал проезд для легковых автомобилей на М-3 в Калужской области в будние дни.

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Ранее правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд электромобилей по платным участкам федеральных автодорог. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как напомнили в ведомстве, льгота предоставляется автомобилистам в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам стартовал в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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