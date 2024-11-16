Австралийский бизнесмен планирует построить деревню на Урале

По его словам, поселение будет состоять из 250 домов стоимостью до 10 миллионов рублей. Помимо этого, на территории деревни будут построены школы, детские сады, церковь и другая социальная инфраструктура.



Деревня будет предназначена для потомков русских старообрядческих семей, желающих вернуться в Россию. Но также в поселении смогут жить все желающие «добрые люди».

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии.

