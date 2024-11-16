Австралийский бизнесмен планирует построить деревню на Урале
Основатель и директор «Первого Русского музея» в Сиднее Михаил Овчинников рассказал, что весной 2025 года собирается начать строительство в Свердловской области «старообрядческой деревни».
По его словам, поселение будет состоять из 250 домов стоимостью до 10 миллионов рублей. Помимо этого, на территории деревни будут построены школы, детские сады, церковь и другая социальная инфраструктура.
Деревня будет предназначена для потомков русских старообрядческих семей, желающих вернуться в Россию. Но также в поселении смогут жить все желающие «добрые люди».
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru