Австралийский бизнесмен планирует построить деревню на Урале

Основатель и директор «Первого Русского музея» в Сиднее Михаил Овчинников рассказал, что весной 2025 года собирается начать строительство в Свердловской области «старообрядческой деревни».

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По его словам, поселение будет состоять из 250 домов стоимостью до 10 миллионов рублей. Помимо этого, на территории деревни будут построены школы, детские сады, церковь и другая социальная инфраструктура.

Деревня будет предназначена для потомков русских старообрядческих семей, желающих вернуться в Россию. Но также в поселении смогут жить все желающие «добрые люди».

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил НСН, что загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии.

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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