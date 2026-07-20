Авито внедрил возможность верификации аккаунта для подростков от 14 лет

Сервис Авито добавил новые функции для подростков. Пользователи от 14 лет смогут верифицировать свои аккаунты, а также восстановить к ним доступ в случае ограничений, сообщили в пресс-службе платформы.

По данным компании, полученных от родителей, у 31% несовершеннолетних имеются собственные аккаунты. Чтобы повысить безопасность и прозрачность сделок на платформе, была внедрена возможность подтвердить подлинность профиля через Госуслуги и получить бейдж «Документы проверены». Данное обозначение показывает другим посетителям сервиса, что профилем управляет реальный человек, а не бот. Ранее инструмент верификации был доступен только совершеннолетним пользователям.

Согласно исследованию компании, 67% пользователей Авито отдают предпочтение аккаунтам, прошедшим такую проверку.

Кроме того, реализована функция «Позвать взрослого», которая поможет подросткам восстановить доступ к своему аккаунту, если к нему был ограничен доступ системой безопасности — например, при подозрении на взлом. Теперь родители или совершеннолетние родственники смогут подтвердить личность подростка, не получая при этом доступа к его персональным данным или перепискам. Ранее пройти дополнительную проверку и вернуть аккаунт также было возможно только с 18 лет.

Отмечается, что количество попыток пройти проверку не ограничено. Если родитель не подтвердил запрос, несовершеннолетний пользователь может пригласить для подтверждения другого взрослого.

