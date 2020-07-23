«Авито» и «Юла» опровергли информацию об утечках пользовательских данных
Представители онлайн-сервисов «Авито» и «Юла» опровергли информацию об утечках личных данных пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили агентству в компаниях, появившиеся в сети сведения о пользователях содержат только публичные данные.
О том, что на одном из хакерских форумов в открытом доступе имеются базы с личными данными пользователей «Авито» и «Юла» сообщила в четверг газета «Коммерсант». По данным издания, в базе содержится информация об около 600 тысячах пользователей, в том числе номер телефона, адрес, регион.
В частности, в «Авито» заявили, что проверили данные базы и не обнаружили там личной закрытой информации: электронной почты, паролей, логинов. Аналогичное заявление сделали в «Юле». Как уточнили URA.RU в пресс-службе «Юлы», выложенные в открытый доступ файлы не содержат никаких личных данных пользователей . Там представлены общедоступные сведения из объявлений.
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