Авиация Минобороны в пять раз снизила распространение пожаров в Сибири

Авиагруппировкой Минобороны РФ в Красноярском Крае и Иркутской области было ликвидировано 116 пожаров с 1 по 3 августа. Потушено более 450 тысяч гектаров из 1 миллиона 100 тысяч общей площади горящих лесов, сообщает телеканал «Звезда».

На тушении пожаров над Сибирью задействованы самолёты Ил-76 ВТА, вертолётов Ми-8. В общей сложности совершено около 85 вылетов, более 1600 тонн воды сброшено на очаги возгорания. Благодаря использованию авиации в пять раз снижена скорость распространения огня, ликвидировано задымление воздуха в близлежащих городах и населённых пунктах, отмечает RT.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН объяснил пожары и наводнения в России. планеты.

