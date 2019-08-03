Авиация Минобороны в пять раз снизила распространение пожаров в Сибири
Авиагруппировкой Минобороны РФ в Красноярском Крае и Иркутской области было ликвидировано 116 пожаров с 1 по 3 августа. Потушено более 450 тысяч гектаров из 1 миллиона 100 тысяч общей площади горящих лесов, сообщает телеканал «Звезда».
На тушении пожаров над Сибирью задействованы самолёты Ил-76 ВТА, вертолётов Ми-8. В общей сложности совершено около 85 вылетов, более 1600 тонн воды сброшено на очаги возгорания. Благодаря использованию авиации в пять раз снижена скорость распространения огня, ликвидировано задымление воздуха в близлежащих городах и населённых пунктах, отмечает RT.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН объяснил пожары и наводнения в России. планеты.
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