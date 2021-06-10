Авиасообщение с еще восемью странами возобновляется с 10 июня
Россия в четверг 10 июня возобновит авиаперевозки в восемь стран, границы с которыми были закрыты в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Из РФ вновь можно совершать полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Кроме того, возможно совершать чартерные полеты в Албанию.
На большую часть направлений распространяется квота, согласно которой перелеты моно проводить не чаще, чем два рейса в неделю в каждую сторону.
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