Авиасообщение с еще восемью странами возобновляется с 10 июня

Россия в четверг 10 июня возобновит авиаперевозки в восемь стран, границы с которыми были закрыты в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из РФ вновь можно совершать полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Кроме того, возможно совершать чартерные полеты в Албанию.

На большую часть направлений распространяется квота, согласно которой перелеты моно проводить не чаще, чем два рейса в неделю в каждую сторону.

