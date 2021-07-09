Авиасалон МАКС-2021 ввел допуск для зрителей по QR-кодам

Организаторы 15-го Международного авиационно-космического салона (МАКС), который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, сообщили о новых правилах допуска на мероприятие, согласованных с Роспотребнадзором.

«Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении на сайте авиасалона

При этом организаторы «прорабатывают возможность» посещения МАКС-2021 для тех, у кого нет QR-кода, но есть отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее, чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса.

Сведения о наличии QR-кода или ПЦР-теста надо будет загрузить на сайт МАКС-2021 не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия.

