Авиакомпания выплатит 10 тысяч рублей пассажиру за поломку колеса чемодана
В Санкт-Петербурге суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» выплатить пассажиру 10 тысяч рублей за сломанное колесо его чемодана. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что до суда компания оценила ущерб в 600 рублей.
Инцидент произошел 23 марта. Пассажир летел из Калининграда в Петербург.
Суд взыскал с компании «Уральские авиалинии» сумму в 4 тысячи рублей, компенсацию морального вреда 3 тысячи рублей, штраф в размере 3,6 тысячи рублей, судебные расходы и государственную пошлину.
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