Авиакомпания вернула россиянину 84 тысяч рублей за отмену рейса в 2020 году

Гражданин России сумел взыскать более 80 тысяч рублей с авиакомпании за отмену рейса на Бали во время пандемии коронавируса в 2020 году. Содействие в получении компенсации ему оказала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как информирует ведомство в своём Telegram-канале, россиянин приобрёл билеты для себя и жены по маршруту Москва – Денпасар. Вылет, намеченный на апрель 2020 года, был отменён из-за ограничений по коронавирусу. Авиаперевозчик заявил, что уплаченные за билет средства можно будет вернуть только через три года с даты неотправленного рейса, исходя из постановления кабинета министров РФ.

Однако и по прошествии трёх лет покупатель авиабилетов получил отказ в возврат денег. В итоге представители Роспотребнадзора обратились в мировой суд с иском о защите нарушенных прав потребителя. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», судебная инстанция постановила взыскать с авиакомпании в пользу потребителя 84 179 рублей.





