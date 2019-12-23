Авиакомпании заявили о риске массового срыва полетов в Новый год
Объединяющая 27 авиакомпаний в России Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила о «критической ситуации» в сфере авиаперевозок в канун Нового года. Такая формулировка использована в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна к заместителю министра транспорта Александру Юрчику.
Проблемы вызваны приостановкой процедуры внесения самолетов в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в рамках Конвенции о международной гражданской авиации, говорится в тексте обращения.
В приложения не включены 27-30 самолетов, которые перевозчики планируют использовать в период новогодних праздников. «Во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников» Тасун просит Юрчика распорядиться насчет внесения самолетов в эти документы.
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