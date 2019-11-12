Авиакомпании «Победа» придется изменить правила провоза ручной клади

При проверке самой бюджетной в стране авиакомпании были найдены нарушения, ухудшающие уровень обслуживания пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

Нарушения воздушного законодательства были обнаружены ведомством в ходе плановой проверки. По данным агентства, правила, которые сейчас действуют в авиакомпании, не соответствуют требованиям законодательства. Перевозчику выдано предупреждение, а также требование исправить нарушения. Согласно федеральным законам, компания-перевозчик не может снизить вес ручной клади до менее чем 5 кг, однако габариты того, что пассажиры берут в салон, перевозчик может ограничивать. Не взимается плата за одну сумку, рюкзак или портфель, а также верхнюю одежду, букет цветов, товары из duty-free и медицинское оборудование.

С 18 февраля этого года "Победа" разграничила нормы провоза вещей в салоне, разделив их на две с правом выбора самим пассажиром. В перечень разрешенных к перевозке и не облагаемых дополнительной платой вещей перевозчик добавил ноутбук.



