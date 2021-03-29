Подмосковные власти вновь пообещали расселить аварийный дом
Но жильцы уже не верят обещаниям чиновников. И этому есть причины.
На Пионерской улице в Сергиевом Посаде более 100 лет стоит дом. Из-за сильного крена перекрытия висят на тросах. Практически вся электропроводка оборвана из-за перекоса здания, а газовые трубы деформированы и могут разорваться в любой момент. Но в доме до сих пор живут люди!
Как сообщил в своем обращении в «Кривую линию НСН» Алексей Шибанов, еще в 2008 году строение было признано аварийным и непригодным для проживания. Но с тех пор ничего не изменилось, несмотря на то, что согласно утвержденному графику, дом должны были расселить еще в 2015 году.
С целью разобраться в сложившейся ситуации «Кривая линия» обратилась к администрации Сергиева Посада и губернатору Московской области. Подмосковные власти отреагировали весьма оперативно. На наш запрос ответил первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Александр Вилькомир:
«Многоквартирный жилой дом по указанному адресу включен в подпрограмму №2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» со сроком расселения в IV квартале 2024 года», - проинформировал НСН чиновник.
В письме особо отмечается, что «гражданам могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда до завершения процедуры расселения дома».
Мы связались с Александром, чтобы обсудить ситуацию. Как выяснилось, накануне он получил аналогичный ответ из администрации Сергиева Посада.
«Так как эта бодяга длится с 2008 года, веры в то, что его (дом – ред.) в 2024 году расселят, тоже нет», - заметил собеседник НСН.
Возможность получения жилья из маневренного фонда вызвала у собеседника усмешку.
«Я подумаю об этом, - сказал он, – но все дело в том, что мои родители въехали в эту квартиру как раз в рамках маневренного фонда», - объяснил он.
Вместе с тем, Александр Шибанов поблагодарил «Кривую линию» за поддержку в решении острой проблемы и пообещал держать в курсе дела.
«Кривая линия» намерена проследить, чтобы в этот раз чиновники довели дело до конца.
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