АТОР: Закрытие Thomas Cook Group – гигантский вызов всей туристической отрасли

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?».

Говоря об итогах года, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила как наиболее важное и знаковое событие закрытие британского туроператора Thomas Cook Group. 23 сентября нынешнего года было объявлено о банкротстве компании и начале её принудительной ликвидации.

«Это старейший и первый туроператор в мире…Это вызов всем нам. Бизнес надо переформатировать. Отрасль меняется каждый год радикально. Меняются туристы и их запросы, принципы принятия решений, алгоритмы покупок…Туриндустрия не может на эти изменения не реагировать. Закрытие Thomas Cook Group катализировало этот процесс. А сама британская компания была консервативной», - заявила Ломидзе.

Также среди главных успехов для российского туроператорского бизнеса стало то, что он «живёт, работает и переформатируется, но я не скажу, что он в шоколаде».

Ранее Ломидзе в ходе брифинга в НСН заявила, что Россия в нынешнем году ворвалась в тройку лидеров по предпочтениям туристов.







