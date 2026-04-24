Ученик распылил перцовый баллончик в школе в Бийске

Ученик восьмого класса распылил перцовый баллончик в классе в одной из школ Бийска. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

«В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь», - указали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по статье о хулиганстве.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по предварительным данным, ЧП произошло из-за ссоры между подростками. Полиция проводит проверку.

Ранее в московском метро неизвестный распылил перцовый баллончик в пассажиров, три человека получили химические ожоги глаз, напоминает Ura.ru.

