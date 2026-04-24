Киев с 2018 года совершил 20 нападений на образовательные учреждения России
Двадцать нападений на образовательные учреждения в России было совершено при участии Украины за последние годы. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Как отметили в ведомстве, противник не оставляет попыток вовлечения молодежи в РФ в противоправную деятельность. Молодых людей вербуют для совершения диверсионно-террористических актов, используя возрастные и психологические особенности, которые в том числе не позволяют в полной мере осознавать последствия совершаемых деяний. Киев применяет программные средства и искусственный интеллект для определения интернет-пользователей, которые склонны к восприятию радикальных взглядов и готовы на противоправные действия за денежное вознаграждение.
В Сети противник активно работает в связанных с международными террористическими движениями закрытых группах, продвигает идеи массовых убийств, провоцирует подростков на преступления. В НАК напомнили, что в 2018 году при нападении на Политехнический колледж в Керчи, совершенном при координации украинского куратора, погибли 20 человек, еще 67 были ранены.
«По данным ФСБ России, с того момента совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 - ранены», - указали в ведомстве.
На стадии подготовки силовики пресекли 306 подобных преступлений.
Ранее глава НАК Александр Бортников заявил, что с начала текущего года в России предотвратили 37 нападений на объекты образования, пишет Ura.ru.
