АТОР: Туристы во время протестных акций в Москве не пострадали

Незаконные протестные акции прошли в июле и августе в столице. Поводом для их проведения послужил отказ в регистрации некоторым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге НСН отметила, что митинги не затронули туристов.

«У нас нет никакой информации относительно ущерба туроператорам во время этих протестных акций. Туристы не пострадали ни в каком смысле»,- отметила Майя Ломидзе.

Ранее глава АТОР сообщила НСН, что в нынешнем туристическом сезоне, несмотря на сложную экономическую обстановку, туроператоры фиксируют повышение спроса на отдых в так называемом люксовом сегменте.

