Цены на проживание в турецких отелях летом могут значительно вырасти. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным мониторинга на март, средняя цена номера составила более 63 евро, увеличившись за год почти на 5%. По прогнозам ассоциации отельеров Турции, с наступлением высокого сезона цены в отелях вырастут как минимум на 10-15%.

Между тем, в апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет: курорт посетили около 1 миллиона иностранных туристов, а это на 38% больше, чем в апреле минувшего года. Больше всего отдыхающих приехало на турецкий курорт из нашей страны – 304,5 тысяч человек.