АТОР: Цены на проживание в турецких отелях этим летом существенного вырастут
Цены на проживание в турецких отелях летом могут значительно вырасти. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным мониторинга на март, средняя цена номера составила более 63 евро, увеличившись за год почти на 5%. По прогнозам ассоциации отельеров Турции, с наступлением высокого сезона цены в отелях вырастут как минимум на 10-15%.
Между тем, в апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет: курорт посетили около 1 миллиона иностранных туристов, а это на 38% больше, чем в апреле минувшего года. Больше всего отдыхающих приехало на турецкий курорт из нашей страны – 304,5 тысяч человек.
Кстати, управление по делам религии Турции обратилось с призывом к отдыхающими в стране россиянам. Путешественников попросили не есть и не пить на улицах во время священного для мусульман месяца Рамадан. Ura.ru напоминает, что в этом году Рамадан начался утром 5 мая, и продлится до ночи 3 июня. Согласно обычаям, в течение всего священного месяца в дневное время мусульманам нельзя есть, пить, курить и вступать в интимную связь.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»