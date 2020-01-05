Астроном: Из-за близости Солнца голова у землян болеть не будет

«Уже давно и хорошо известно, что именно Земля подходит к Солнцу, а не наоборот. Земля вращается вокруг Солнца по вытянутой, эллиптической орбите. Существует точка максимального приближения к Солнцу - перигелий. И точка максимального удаления нашей планеты от светила – афелий. Ежегодно через перигелий Земля проходит в начале января и, соответственно, через афелий - в начале июля. Это явление, которое более четырех миллиардов раз произошло, является совершенно рутинным и обыденным.

Никаких особых последствий землянам это не сулит. Мне ничего не известно, чтобы люди именно из-за Солнца в начале января жаловались на плохое самочувствие», - пошутил астроном.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвёртый россиянин полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Член бюро научного совета по астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин в беседе с НСН назвал и другие научные заблуждения россиян.

