Астроном: Из-за близости Солнца голова у землян болеть не будет

5 января 202010:37
Ольга Болдырева

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эфире НСН рассказал об особенностях сближения Земли и Солнца.

Солнце максимально сблизилось с Землей. Это произошло в воскресенье, 5 января. Об этом рассказала ТАСС сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

Онa сообщилa, что рaсстояние между Солнцем и плaнетой сейчaс является минимaльным, пишут Известия. Кошмaн рaсскaзaлa, что из-зa этого диск Солнцa будет выглядеть в телескопе нa три процентa больше, чем в нaчaле июля, когдa плaнеты нaходятся нa мaксимaльном рaсстоянии друг от другa. 5 янвaря Земля будет в перигелии — ближaйшей к Солнцу точке своей орбиты. Тaкое состояние нaблюдaется рaз в год, уточняет Газета.ру.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в эфире НСН рассказал, как происходит сближение Земли и Солнца. Он также дал пояснения насчет особенностей этого астрономического явления.

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«Уже давно и хорошо известно, что именно Земля подходит к Солнцу, а не наоборот. Земля вращается вокруг Солнца по вытянутой, эллиптической орбите. Существует точка максимального приближения к Солнцу - перигелий. И точка максимального удаления нашей планеты от светила – афелий. Ежегодно через перигелий Земля проходит в начале января и, соответственно, через афелий - в начале июля. Это явление, которое более четырех миллиардов раз произошло, является совершенно рутинным и обыденным.

Никаких особых последствий землянам это не сулит. Мне ничего не известно, чтобы люди именно из-за Солнца в начале января жаловались на плохое самочувствие», - пошутил астроном.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвёртый россиянин полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Член бюро научного совета по астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин в беседе с НСН назвал и другие научные заблуждения россиян.

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