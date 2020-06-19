«Это предупреждение»: Астролог выступила против Милонова и маркировки прогнозов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России маркировку для астрологических прогнозов, которые появляются в СМИ, либо в принципе запретить их публикацию. Однако сами астрологи с такой позицией не согласились.
Так астролог Тамара Глоба заявила в интервью «Радио 1», что прогнозы должен составлять именно астролог, а не журналист СМИ, который не обладает нужными познаниями.
«Как я понимаю, эти люди не изучали астрологию и никакого отношения к ней имеют, раз они говорят об этом», - сказала она, добавив, что прогноз от «журналистов» - не более чем плод их личной фантазии.
В то же время прогнозы, которые составлены профессиональными астрологами, зачастую сбываются — что еще раз доказывает авторитетность астрологии как науки.
«Сбываются прогнозы, которые касаются политики, общественной жизни, людей. Это важное предупреждение, потому что люди используют их, бывают осторожны», - подчеркнула она.
Глоба добавила, что прогнозы авторитетных астрологов выходят на их официальных каналах, а не на поддельных, а проверить их достоверность может каждый человек.
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