«Это предупреждение»: Астролог выступила против Милонова и маркировки прогнозов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России маркировку для астрологических прогнозов, которые появляются в СМИ, либо в принципе запретить их публикацию. Однако сами астрологи с такой позицией не согласились.



Так астролог Тамара Глоба заявила в интервью «Радио 1», что прогнозы должен составлять именно астролог, а не журналист СМИ, который не обладает нужными познаниями.



«Как я понимаю, эти люди не изучали астрологию и никакого отношения к ней имеют, раз они говорят об этом», - сказала она, добавив, что прогноз от «журналистов» - не более чем плод их личной фантазии.



В то же время прогнозы, которые составлены профессиональными астрологами, зачастую сбываются — что еще раз доказывает авторитетность астрологии как науки.



«Сбываются прогнозы, которые касаются политики, общественной жизни, людей. Это важное предупреждение, потому что люди используют их, бывают осторожны», - подчеркнула она.



Глоба добавила, что прогнозы авторитетных астрологов выходят на их официальных каналах, а не на поддельных, а проверить их достоверность может каждый человек.

