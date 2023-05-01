«Ашан» опроверг сообщения об ограничении использования георгиевских лент
В супермаркетах «Ашан» не запрещали продажу и использование георгиевских лент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ашан Ритейл Россия».
В компании заявили, что в преддверии Дня Победы не получали ограничений относительно использования тематической символики и атрибутики.
«Использование элементов тематического декора в сети не запрещено», - подчеркнули в пресс-службе.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент. Виновным грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет, передает «Радиоточка НСН».
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