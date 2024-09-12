Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в преступление
Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске (ЯНАО), втянули в совершение преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Артюхова.
По его словам, несовершеннолетними «управляли извне», «теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Отмечается, что школьники были на хорошем счету. Артюхов указал, что в настоящее время возникают вопросы по безопасности главных транспортных объектов.
В ночь на 11 сентября двое несовершеннолетних проникли на территорию вертолетной площадки в местном аэропорту и подожгли воздушное судно. Вертолет выгорел полностью, школьники получили ожоги. Ущерб может составить около 300 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru