Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в преступление

Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске (ЯНАО), втянули в совершение преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Артюхова.

По его словам, несовершеннолетними «управляли извне», «теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому». Отмечается, что школьники были на хорошем счету. Артюхов указал, что в настоящее время возникают вопросы по безопасности главных транспортных объектов.

В ночь на 11 сентября двое несовершеннолетних проникли на территорию вертолетной площадки в местном аэропорту и подожгли воздушное судно. Вертолет выгорел полностью, школьники получили ожоги. Ущерб может составить около 300 млн рублей.

