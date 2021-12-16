Артисты Большого театра застрахованы «Ингосстрахом»
Компания «Ингосстрах» застраховала сотрудников Большого театра по договору ДМС.
«Театр – это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьезные риски для здоровья. Как генеральный спонсор мы сделаем все возможное, чтобы коллектив крупнейшего театра страны был под надёжной страховой защитой», – сказал гендиректор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.
С 1 января 2022 года артисты и сотрудники Большого театра, проработавшие там более 15 лет, смогут воспользоваться услугами специально подготовленной программы страхования.
Около 1800 человек смогут получить медицинскую помощь более чем в 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Подмосковья.
Как отметил гендиректор Большого театра Владимир Урин, здоровье артистов является очень важным вопросом.
«При партнерской поддержке «Ингосстраха» мы реализовали ряд интересных культурных проектов и рады, что наши отношения включают также социальные аспекты. Для нас очень важно здоровье наших артистов. Хорошая страховка - гарантия того, что сотрудникам ГАБТ будет оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь», - подчеркнул Урин.
«Ингосстрах» является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года. За это время было реализовано множество культурных проектов.
В частности, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть потенциал и попасть на главную сцену страны. В 2021 году при поддержке «Ингосстраха» были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах, чтобы как можно больше людей имели возможность увидеть выступления ведущих солистов главного театра страны. Все эти проекты проходят при личной поддержке Олега Дерипаска – российского промышленника и общественного деятеля.
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