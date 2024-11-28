Артемий Лебедев принял за телефонных мошенников сотрудников полиции
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался в выпуске новостей в социальной сети «ВКонтакте», что принял за телефонных мошенников сотрудников полиции.
По его словам, однажды с ним связался по телефону представившийся полицейским человек. Лебедев повесил трубку, подумав, что общается с мошенниками. «Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону», — пояснил он.
Впоследствии блогеру перезвонил с другого номера. Услышав тот же голос, Лебедев заблокировал номер. Впоследствии он добавил собеседника, который попытался связаться с ним через мессенджер WhatsApp, в черный список.
«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьезное и говорит: “Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?”», — рассказал Лебедев.
По словам дизайнеров, звонок от настоящих полицейских и от мошенников очень легко перепутать. Лебедев заявил, что полиция должна дополнительно извещать гражданина о звонке, например, через «Госуслуги».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после массированного удара Вооруженных сил России по энергоструктуре Украины в России в два раза сократилось число звонков от мошенников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru