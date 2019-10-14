Арт-объект к 100-летию скорой помощи появился у НИИ им. Склифосовского

Своеобразный арт-объект установлен возле Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в честь 100-летия скорой помощи. Объемные буквы и цифры сгруппированы в 13-метровую фразу «ПРО100СПАСИБО».

Как рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, именно оттуда в 1919 году отправилась к больному по вызову первая карета скорой помощи. В инсталляции сделаны специальные отверстия, сообщает АГН «Москва». В них любой желающий может опустить записку с благодарностью медикам неотложки. Арт-объект будет функционировать до конца этого месяца.

К вековому юбилею скорой помощи российской столицы посвящена также тематическая фотовыставка. Работы можно посмотреть на трех бульварах — Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Экспозиции также будут доступны до 1 ноября.

