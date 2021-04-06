Арт-кластер «Таврида» открывает регистрацию на антишколы
Регистрация на первые образовательные антишколы молодых деятелей культуры и искусства в арт-кластере «Таврида» открывается 6 апреля.
Главной темой образовательных программ станет креативная экономика и ее влияние на развитие регионов.
Планируется 10 заездов с июня по октябрь, первые из них посвятят современному искусству, они будут ориентированы на практику. В этом сезоне планируется принять 6 тысяч человек в возрасте 18-35 лет.
Новинкой этого сезона станет формат «Социальный реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ», призванный показать потенциал людей с ограниченными возможностями.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» существует с 2015 году. За семь лет проект расширился до формата арт-кластера и стал эко-системой.
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