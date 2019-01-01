Арманды: Французское очарование промышленников из Московской губернии

Историческая лекция «Арманды. Поставщики и меценаты Москвы» пройдет в столице на территории павильона «Умный город», который располагается на ВДНХ. Мероприятие состоится 8 июня.

Встречу в рамках проекта «Поставщики Москвы: история в лицах» проведет потомок династии Армандов, руководитель ассоциации потомков французских семей в Москве Всеволод Егоров-Федосов.

Сообщается, что слушатели лекции познакомятся с историей владельцев ткацко-красильных фабрик в России, выходцев из Франции, которые были широко известны своей благотворительной деятельностью, а также меценатством.

В рамках лекции гости узнают, как переселенцы из Франции открыли магазин модных товаров, как ткацкие фабрики Армандов вошли в десятку крупнейших промышленных предприятий Московской губернии, а также какое отношение имели их владельцы к московскому Музею изящных искусств. Помимо этого слушателям расскажут, почему люди, вспоминая об Армандах, говорили «Хорошие были господа!".

Лекция «Арманды. Поставщики и меценаты Москвы» начнется в 13:00.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

