Общество

Археологи нашли дом апостолов Петра и Андрея

19 июля21:24

Группа археологов во время проведения работ в Галилее смогла отыскать останки древней византийской церкви, установленной на месте рыбацкой деревни Вифсаида, где родились апостолы Петр и Андрей, передает телеканал РЕН.

Ученым удалось обнаружить мозаичные полы, план церкви, алтарные преграды.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Археологи