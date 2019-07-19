Археологи нашли дом апостолов Петра и Андрея

Группа археологов во время проведения работ в Галилее смогла отыскать останки древней византийской церкви, установленной на месте рыбацкой деревни Вифсаида, где родились апостолы Петр и Андрей, передает телеканал РЕН.

Ученым удалось обнаружить мозаичные полы, план церкви, алтарные преграды.

