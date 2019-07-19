Общество
Ученым удалось обнаружить мозаичные полы, план церкви, алтарные преграды.
Археологи нашли дом апостолов Петра и Андрея
19 июля21:24
Группа археологов во время проведения работ в Галилее смогла отыскать останки древней византийской церкви, установленной на месте рыбацкой деревни Вифсаида, где родились апостолы Петр и Андрей, передает телеканал РЕН.
Ученым удалось обнаружить мозаичные полы, план церкви, алтарные преграды.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Археологи
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